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Лукашенко освободил от должности послов на Украине и в Эстонии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы об освобождении от должности послов республики на Украине и в Эстонии.
Лукашенко освободил от должности послов на Украине и в Эстонии
  • РИА Новости

«Глава государства Александр Лукашенко освободил Игоря Сокола от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси на Украине и Вячеслава Качанова от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Эстонии», — говорится в документе.

В августе Лукашенко назначил полковника Дмитрия Стрешинского начальником управления территориальной обороны — заместителем начальника Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии.

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