Лукашенко освободил от должности послов на Украине и в Эстонии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы об освобождении от должности послов республики на Украине и в Эстонии.

РИА Новости

«Глава государства Александр Лукашенко освободил Игоря Сокола от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси на Украине и Вячеслава Качанова от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Эстонии», — говорится в документе. В августе Лукашенко назначил полковника Дмитрия Стрешинского начальником управления территориальной обороны — заместителем начальника Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии.