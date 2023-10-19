Минэнерго Украины: повреждены ЛЭП в Николаевской и Харьковской областях

Линии электропередачи повреждены в Николаевской и Харьковской областях Украины.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики страны.

«В результате ракетного удара в Николаевской области повреждена линия электропередачи, обесточены более 800 потребителей. Также обстрелом повреждены две линии электропередачи 110 кВ в Харьковской области», — говорится в сообщении.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об уничтожении ночью украинской военной колонны с помощью ударного беспилотника в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении.