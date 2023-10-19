Экс-разведчик США Шаффер: ВСУ не захватили никаких территорий в ходе атак

Украинская армия не смогла захватить никаких территорий в ходе своего контрнаступления, заявил бывший разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я всего лишь указываю факты. В контексте текущей ситуации на поле боя за всё время украинского наступления они не завоевали никаких постоянных позиций. Сейчас украинцы уже выдохлись. У них ничего не осталось», — цитирует его РИА Новости.

По словам Шаффера, руководство в Киеве понимает, что скоро Украину «бросят, как ненужную вещь». И российский лидер Владимир Путин, отметил экс-разведчик США, знает, что Вашингтон не сможет поставить необходимую ВСУ помощь для наступления или даже обороны.

Ранее в ТАСС сообщали, что президент США Джо Байден намерен выступить 19 октября в Белом доме на тему обострения палестино-израильского конфликта и СВО на Украине.

Сам Байден заявил, что США выделят $100 млн гумпомощи для Газы и Западного берега Иордана.