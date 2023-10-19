В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу
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Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Сирены прозвучали в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.
Ранее глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил о повреждении объекта инфраструктуры в Павлограде из-за взрыва.
Вечером 18 октября Военная хроника со ссылкой на украинские мониторинговые каналы сообщила о взрывах в Павлограде Днепропетровской области.