В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили сигнал воздушной тревоги.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Сирены прозвучали в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.

Ранее глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил о повреждении объекта инфраструктуры в Павлограде из-за взрыва.

Вечером 18 октября Военная хроника со ссылкой на украинские мониторинговые каналы сообщила о взрывах в Павлограде Днепропетровской области.