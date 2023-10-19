Узнать больше

В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу

Короткая ссылка
В двух областях Украины объявили сигнал воздушной тревоги.
В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу
  • globallookpress.com

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Сирены прозвучали в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.

Ранее глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил о повреждении объекта инфраструктуры в Павлограде из-за взрыва.

Вечером 18 октября Военная хроника со ссылкой на украинские мониторинговые каналы сообщила о взрывах в Павлограде Днепропетровской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить