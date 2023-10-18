Экс-советник Кучмы Соскин допустил заморозку украинского конфликта в ноябре
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Такое мнение Соскин высказал на своём YouTube-канале.
По его мнению, активные боевые действия будут продолжаться ещё около двух недель.
«С ноября окончательно наступит замораживание конфликта. Готовьтесь», — сказал Соскин.
Экс-советник назвал глупостью заявления главы Минобороны Украины Рустема Умерова о том, что ВСУ будут проводить наступательные операции осенью.
Ранее премьер-министр Чехии Пётр Фиала выразил мнение, что сценарий замороженного конфликта на Украине становится всё более вероятным.