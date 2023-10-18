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Экс-советник Кучмы Соскин допустил заморозку украинского конфликта в ноябре

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Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин не исключил, что украинский конфликт может быть заморожен уже в ноябре текущего года.
Экс-советник Кучмы Соскин допустил заморозку украинского конфликта в ноябре
  • Gettyimages.ru

Такое мнение Соскин высказал на своём YouTube-канале.

По его мнению, активные боевые действия будут продолжаться ещё около двух недель.

«С ноября окончательно наступит замораживание конфликта. Готовьтесь», — сказал Соскин.

Экс-советник назвал глупостью заявления главы Минобороны Украины Рустема Умерова о том, что ВСУ будут проводить наступательные операции осенью.

Ранее премьер-министр Чехии Пётр Фиала выразил мнение, что сценарий замороженного конфликта на Украине становится всё более вероятным.

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