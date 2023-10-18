Мирный житель погиб при обстреле ВСУ детского сада в Гончаровке в ЛНР
- РИА Новости
Об этом информирует администрация Сватовского района ЛНР.
По данным властей, ВСУ обстреляли населённый пункт 18 октября около 12:00 мск.
«Вследствие зверского обстрела со стороны украинских националистов в селе Гончаровка частично было разрушено помещение детского садика и в результате прилёта снаряда погиб мирный житель», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ребёнок погиб в результате обстрела Донецка украинскими войсками.