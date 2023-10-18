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Мирный житель погиб при обстреле ВСУ детского сада в Гончаровке в ЛНР

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Мирный житель погиб в результате обстрела Вооружёнными силами Украины детского сада в Гончаровке в Луганской Народной Республике.
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ детского сада в Гончаровке в ЛНР
  • РИА Новости

Об этом информирует администрация Сватовского района ЛНР.

По данным властей, ВСУ обстреляли населённый пункт 18 октября около 12:00 мск.

«Вследствие зверского обстрела со стороны украинских националистов в селе Гончаровка частично было разрушено помещение детского садика и в результате прилёта снаряда погиб мирный житель», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ребёнок погиб в результате обстрела Донецка украинскими войсками.

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