Суд объяснил ошибкой данные о протоколе на Галкина за нарушение закона об иноагентах
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Головинский районный суд Москвы.
Так, в суде заявили, что информация о том, что Галкину грозит штраф за соответствующее нарушение, не соответствует действительности, она связана с ошибкой в электронной базе инстанции.
Ранее сообщалось, что на Галкина составили протокол из-за непредставления отчёта о деятельности иноагента.
До этого Галкин сообщил, что отправляется из охваченного войной Израиля в концертный тур по Европе.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.