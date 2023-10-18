Суд объяснил ошибкой данные о протоколе на Галкина за нарушение закона об иноагентах

Головинский районный суд Москвы объяснил ошибкой данные о протоколе в отношении Максима Галкина* за нарушение закона об иноагентах.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Головинский районный суд Москвы.

Так, в суде заявили, что информация о том, что Галкину грозит штраф за соответствующее нарушение, не соответствует действительности, она связана с ошибкой в электронной базе инстанции.

Ранее сообщалось, что на Галкина составили протокол из-за непредставления отчёта о деятельности иноагента.

До этого Галкин сообщил, что отправляется из охваченного войной Израиля в концертный тур по Европе.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.