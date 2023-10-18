Су-34 группировки «Запад» нанесли удар по пунктам дислокации двух бригад ВСУ
Об этом информирует ТАСС.
Также отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы военные уничтожили четыре самоходных артиллерийских установки.
Общие потери противника составили более двух рот живой силы.
Кроме тог, были уничтожены один танк, девять боевых бронированных машин «Козак-2», один миномёт, один бронетранспортёр БТР-70, шесть БПЛА и три пикапа.
Ранее ВС России отразили две штурмовые атаки ВСУ на Краснолиманском направлении.
Также ВС России уничтожили место скопления живой силы ВСУ под Херсоном.