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Су-34 группировки «Запад» нанесли удар по пунктам дислокации двух бригад ВСУ

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Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли авиаудары по пунктам дислокации двух механизированных бригад ВСУ на Купянском направлении.

Об этом информирует ТАСС.

Также отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы военные уничтожили четыре самоходных артиллерийских установки.

Общие потери противника составили более двух рот живой силы.

Кроме тог, были уничтожены один танк, девять боевых бронированных машин «Козак-2», один миномёт, один бронетранспортёр БТР-70, шесть БПЛА и три пикапа.

Ранее ВС России отразили две штурмовые атаки ВСУ на Краснолиманском направлении.

Также ВС России уничтожили место скопления живой силы ВСУ под Херсоном.

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