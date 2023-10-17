Военкор RT: «Кракен» пытается усилить гарнизон ВСУ на Краснолиманском фронте

Украинский нацбат «Кракен» перекинули на усиление гарнизона ВСУ на Краснолиманском фронте, рассказали российские военнослужащие.

Видео разговора с бойцами опубликовал военкор RT Игорь Жданов.

«Мы, можно казать, охотимся на них... Мы готовы к ним. У меня порядка 6—7 тыс. мин. Хоть каждому вручай по одной. Хоть в лоб, хоть куда», — сказал один из российских командиров на этом направлении.

Как отмечает другой боец ВС России, рано или поздно украинских боевиков «всё равно додавим», это «вопрос времени».

Военкор отметил, что боевики из «Азова»* на этом участке фронта действуют уже давно и безуспешно, теперь на подмогу им направили «Кракен».

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее заявил о прибытии свежих сил украинской армии на Краснолиманское направление.

По его данным, в районе Серебрянского лесничества на позиции зашли боевики штурмовой группы «Азова», недавно прошедшие обучение в одной из стран Североатлантического альянса.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.