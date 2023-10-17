RT показал видео с прямым попаданием FPV-дрона в блиндаж ВСУ

RT опубликовал видео, на котором показано прямое попадание FPV-дрона в блиндаж ВСУ на Ореховском направлении.

РИА Новости

Армейский спецназ атаковал группу вэсэушников, оставшимся в живых, в том числе раненым, пришлось спасаться бегством. Также RT опубликовал видео штурма укрепрайонов украинской армии на Угледарском направлении, снятое от первого лица.