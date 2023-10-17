RT показал видео с прямым попаданием FPV-дрона в блиндаж ВСУ
RT опубликовал видео, на котором показано прямое попадание FPV-дрона в блиндаж ВСУ на Ореховском направлении.
- РИА Новости
Армейский спецназ атаковал группу вэсэушников, оставшимся в живых, в том числе раненым, пришлось спасаться бегством.
Также RT опубликовал видео штурма укрепрайонов украинской армии на Угледарском направлении, снятое от первого лица.
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