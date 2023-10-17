ВХ: мясные штурмы на Запорожском фронте были нужны ВСУ для перегруппировки

Судя по всему, месяц «мясных штурмов» на Запорожском направлении был нужен ВСУ для крупной перегруппировки, пишет Военная хроника. Начиная с 15 октября на позиции ВС России в районах Работино — Вербовое и Копани — Нестерянка украинская пехота активно идёт в атаку с техникой, как в первые дни наступления.

Как отмечается, этот вариант был просчитан заранее, поэтому никаких неожиданностей новые удары ВСУ в этих районах не принесли. Артиллерия работает планово, но количество огневых задач увеличилось вдвое.

14 октября пленный украинский военнослужащий Александр Бень сообщил, что российские войска уничтожили более 60% 5-й роты 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ за несколько дней в окрестностях Работина.