Узнать больше

ВХ: мясные штурмы на Запорожском фронте были нужны ВСУ для перегруппировки

Короткая ссылка
Судя по всему, месяц «мясных штурмов» на Запорожском направлении был нужен ВСУ для крупной перегруппировки, пишет Военная хроника. Начиная с 15 октября на позиции ВС России в районах Работино — Вербовое и Копани — Нестерянка украинская пехота активно идёт в атаку с техникой, как в первые дни наступления.
ВХ: мясные штурмы на Запорожском фронте были нужны ВСУ для перегруппировки
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Как отмечается, этот вариант был просчитан заранее, поэтому никаких неожиданностей новые удары ВСУ в этих районах не принесли. Артиллерия работает планово, но количество огневых задач увеличилось вдвое.

14 октября пленный украинский военнослужащий Александр Бень сообщил, что российские войска уничтожили более 60% 5-й роты 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ за несколько дней в окрестностях Работина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить