ВХ: мясные штурмы на Запорожском фронте были нужны ВСУ для перегруппировки
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Как отмечается, этот вариант был просчитан заранее, поэтому никаких неожиданностей новые удары ВСУ в этих районах не принесли. Артиллерия работает планово, но количество огневых задач увеличилось вдвое.
14 октября пленный украинский военнослужащий Александр Бень сообщил, что российские войска уничтожили более 60% 5-й роты 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ за несколько дней в окрестностях Работина.