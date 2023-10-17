Американские стратегические бомбардировщики совершат полёт над Таллином
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Об этом информирует американское посольство в Эстонии.
«Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer в четверг совершат полёт над Таллином», — говорится в заявлении.
Как отмечает дипмиссия, полёт направлен на демонстрацию солидарности США с Эстонией.
Отмечается, что полёт бомбардировщиков будет проходить на малой высоте.
В сентябре Военная хроника сообщила об активности авиации Североатлантического альянса в менее чем 130 км от Пскова.