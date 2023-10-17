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Американские стратегические бомбардировщики совершат полёт над Таллином

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Два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer Военно-воздушных сил Соединённых Штатов в четверг, 19 октября, совершат полёт над эстонским Таллином.
Американские стратегические бомбардировщики совершат полёт над Таллином
  • Gettyimages.ru
  • © drial7m1

Об этом информирует американское посольство в Эстонии.

«Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer в четверг совершат полёт над Таллином», — говорится в заявлении.

Как отмечает дипмиссия, полёт направлен на демонстрацию солидарности США с Эстонией.

Отмечается, что полёт бомбардировщиков будет проходить на малой высоте.

В сентябре Военная хроника сообщила об активности авиации Североатлантического альянса в менее чем 130 км от Пскова.

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