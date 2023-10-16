В ДНР морпеха ВСУ приговорили к тюрьме за обстрел жилых домов
16 октября 2023

В ДНР морпеха ВСУ приговорили к тюрьме за обстрел жилых домов

16 октября 2023 | 20:41

В ДНР морпеха ВСУ приговорили к тюрьме за обстрел жилых домов

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Верховный суд ДНР приговорил старшего матроса ВСУ Сергея Присяжнюка к 15 годам тюрьмы за миномётный обстрел Новоазовского района республики. Об этом сообщает СК России.

Как установило следствие, в августе — сентябре 2019 года Присяжнюк вместе с сослуживцами дислоцировался на территории ДНР.

Командование приказало ему обстрелять из миномёта Новоазовский район ДНР.

Военнослужащий, понимая, что могут погибнуть мирные жители, выполнил приказ.

«В результате вышеуказанных действий были разрушены жилые дома и иные объекты недвижимости», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что украинский морпех получил пожизненный срок за приказ о расстреле жителей.