Уроженка Белоруссии рассказала о жизни в Газе на фоне блокады анклава

46-летняя уроженка Белоруссии Евгения рассказала RT, как живёт с семьёй в секторе Газа после того, как власти Израиля отдали приказ о полной блокаде анклава.

Женщина переехала в Газу к мужу в 1997 году. В настоящее время она с семьёй находится в районе Тель аль-Хава, который расположен в пригороде Газы. Там они ждут эвакуации в Белоруссию. Семье обещали, что вывезут всех, включая маленьких внуков и невесток.

По словам Евгении, в городе нет бомбоубежищ, а людям приходится прятаться в своих домах.

Она рассказала, что рядом с её жильём нет никаких военных объектов и нет никого из членов движения ХАМАС, но населённый пункт всё равно бомбят.

«Никто ничего не привозит. Как началась война, два-три дня привозили — и всё. Как свет отключили, разбомбили инфраструктуру энергетическую», — заявила Евгения.

Дети белоруски, рискуя жизнью, ходят в небольшие магазины для покупки еды. В основном члены семьи Евгении питаются сухариками, хлебом с чаем и сухим молоком.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что сохраняется риск вторжения Армии обороны Израиля на территорию сектора Газа.