Узнать больше

Уроженка Белоруссии рассказала о жизни в Газе на фоне блокады анклава

Короткая ссылка
46-летняя уроженка Белоруссии Евгения рассказала RT, как живёт с семьёй в секторе Газа после того, как власти Израиля отдали приказ о полной блокаде анклава.
Уроженка Белоруссии рассказала о жизни в Газе на фоне блокады анклава
  • AFP
  • © MOHAMMED ABED

Женщина переехала в Газу к мужу в 1997 году. В настоящее время она с семьёй находится в районе Тель аль-Хава, который расположен в пригороде Газы. Там они ждут эвакуации в Белоруссию. Семье обещали, что вывезут всех, включая маленьких внуков и невесток.

По словам Евгении, в городе нет бомбоубежищ, а людям приходится прятаться в своих домах.

Она рассказала, что рядом с её жильём нет никаких военных объектов и нет никого из членов движения ХАМАС, но населённый пункт всё равно бомбят.

«Никто ничего не привозит. Как началась война, два-три дня привозили — и всё. Как свет отключили, разбомбили инфраструктуру энергетическую», — заявила Евгения.

Дети белоруски, рискуя жизнью, ходят в небольшие магазины для покупки еды. В основном члены семьи Евгении питаются сухариками, хлебом с чаем и сухим молоком.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что сохраняется риск вторжения Армии обороны Израиля на территорию сектора Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить