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Пленный солдат ВСУ сообщил, что от его бригады осталось до 40% личного состава

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Украинский военнопленный Максим Савенко сообщил, что потери среди личного состава его бригады составляют около 60% убитыми и ранеными.
Пленный солдат ВСУ сообщил, что от его бригады осталось до 40% личного состава
  • AP
  • © Libkos

По его словам, «очень много» потерь в украинской бригаде составляют раненые. Как пишет РИА Новости, в основном солдаты ВСУ получают ранения от артиллерийских ударов и беспилотников.

«У нас осталось от подразделения изначального, что было, где-то процентов 40. Из того состава, что был при формировании бригады», — рассказал Савенко.

9 октября сообщалось, что российские десантники взяли в плен пять солдат ВСУ, проходивших подготовку в Британии.

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