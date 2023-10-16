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На Украине выявили более 280 групп, помогавших бежать потенциальным призывникам

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Государственная пограничная служба Украины с февраля прошлого года выявила более 280 организованных групп, которые помогали гражданам призывного возраста бежать из страны. Эту информацию привёл глава МВД Украины Игорь Клименко.
На Украине выявили более 280 групп, помогавших бежать потенциальным призывникам
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

В своём Telegram-канале он отметил, что за 600 дней пограничники совершили практически 58 млн пропускных операций в обе стороны.

«Пограничники за 600 дней раскрыли более 280 организованных групп, занимавшихся незаконной переправкой лиц призывного возраста за границу», — написал Клименко.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что непригодные к военной службе мужчины призывного возраста с так называемыми белыми билетами начали массово уезжать с территории страны.

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