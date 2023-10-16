На Украине выявили более 280 групп, помогавших бежать потенциальным призывникам
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В своём Telegram-канале он отметил, что за 600 дней пограничники совершили практически 58 млн пропускных операций в обе стороны.
«Пограничники за 600 дней раскрыли более 280 организованных групп, занимавшихся незаконной переправкой лиц призывного возраста за границу», — написал Клименко.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что непригодные к военной службе мужчины призывного возраста с так называемыми белыми билетами начали массово уезжать с территории страны.