Армия Израиля: силовики задержали 20 активистов ХАМАС на Западном берегу Иордана

Армия обороны Израиля задержала на Западном берегу реки Иордан 40 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности палестинцев.

Об этом заявили в пресс-службе армии Израиля.

Как передаёт ТАСС, на Западном берегу реки Иордан были задержаны 40 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности лиц, включая 20 боевиков движения ХАМАС.

Ранее израильские военные нанесли удар по инфраструктуре шиитской организации «Хезболла» на территории Ливана.

Кроме того, 15 октября Армия обороны Израиля со ссылкой на данные разведки заявила об уничтожении командующего южным округом нацбезопасности движения ХАМАС.