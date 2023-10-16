ВСУ за полчаса выпустили восемь снарядов по Донецку и Ясиноватскому району

Украинские войска за полчаса в ночь на 16 октября выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку и Ясиноватскому району.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. Отмечается, что обстрел вёлся со стороны населённых пунктов Нетайлово и Новосёловка Первая. За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 50 снарядов.