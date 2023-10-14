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RT публикует вторую часть видео работы ВС России с Купянского направления

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RT публикует вторую часть видео с Купянского направления, на котором показана работа российских войск, которые зажали подразделения противника с двух сторон и устроили массированный обстрел.
RT публикует вторую часть видео работы ВС России с Купянского направления
  • Gettyimages.ru

На кадрах один из российских бойцов замечает, что по ним работает вражеский пулемётчик, в ответ открывается стрельба.

Ранее RT опубликовал эксклюзивное видео с Купянского направления, на котором показан стрелковый бой российских военных с украинской пехотой.

Как отмечала Военная хроника, инициатива на Купянском направлении сейчас полностью на российской стороне, украинская армия не предпринимает серьёзных попыток упрочить своё положение здесь.

Косвенно это говорит о том, что делать очередную крепость ВСУ не намерены.

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