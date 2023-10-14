Танкисты 155-й бригады ТОФ показали, как «с любовью» накрывают огнём позиции ВСУ
- РИА Новости
«Эти снаряды — это всё от пацанов», — сказал военнослужащий.
На видео корреспондента российские Т-80БВМ выдвинулись на позиции и нанесли удар по противнику.
Ранее военкор RT Андрей Филатов показал эксклюзивные кадры масштабной битвы за Авдеевку недалеко от Донецка.
На видео противник отчаянно стреляет из артиллерии, пытаясь попасть в подступающие к городу российские танки, но безрезультатно. Тем временем танковый батальон 114-й бригады прикрывает проход пехотных подразделений ВС России.