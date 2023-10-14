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Танкисты 155-й бригады ТОФ показали, как «с любовью» накрывают огнём позиции ВСУ

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Танкисты 155-й бригады ТОФ показали, как «с любовью» накрывают огнём позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении. «Отправить посылки по адресу» морпехов попросили бойцы рембата, передаёт спецкор RT Александр Пискунов.
Танкисты 155-й бригады ТОФ показали, как «с любовью» накрывают огнём позиции ВСУ
  • РИА Новости

«Эти снаряды — это всё от пацанов», — сказал военнослужащий.

На видео корреспондента российские Т-80БВМ выдвинулись на позиции и нанесли удар по противнику.

Ранее военкор RT Андрей Филатов показал эксклюзивные кадры масштабной битвы за Авдеевку недалеко от Донецка.

На видео противник отчаянно стреляет из артиллерии, пытаясь попасть в подступающие к городу российские танки, но безрезультатно. Тем временем танковый батальон 114-й бригады прикрывает проход пехотных подразделений ВС России.

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