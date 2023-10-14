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Военная хроника: инициатива на Купянском направлении на российской стороне

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Инициатива на Купянском направлении сейчас полностью на российской стороне, украинская армия не предпринимает серьёзных попыток упрочить своё положение здесь, пишет Военная хроника. Косвенно это говорит о том, что делать очередную крепость ВСУ не намерены.
Военная хроника: инициатива на Купянском направлении на российской стороне
  • Gettyimages.ru

Сейчас российская армия продолжает давить на запад. Последние две недели ВСУ пытались активно «огрызаться», но в районе Ивановки, Синьковки, Тимовки, Кисловки и Котляровки это ни к чему не привело. Часть украинских позиций утеряна.

Для мелких бросков ВСУ здесь используют небольшие силы — до одной-двух рот.

Основные силы украинской армии в этом районе сосредоточены вокруг железнодорожной станции Заосколье в левобережной части Купянска. Вокруг неё находятся три крупных завода — Купянский комбикормовый комбинат, мясокомбинат и купянский молочный комбинат. Вокруг этих объектов украинская армия оборудовала склады и казармы.

Украинские силы в открытую скапливаются как вокруг комбинатов, так и под расположенной южнее станцией Купянск-Сортировочный. Как только в этом районе фиксируется движение, по окрестностям наносятся точечные удары.

RT ранее опубликовал эксклюзивное видео с Купянского направления, на котором показан стрелковый бой российских военных с украинской пехотой.

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