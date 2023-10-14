Военная хроника: инициатива на Купянском направлении на российской стороне

Инициатива на Купянском направлении сейчас полностью на российской стороне, украинская армия не предпринимает серьёзных попыток упрочить своё положение здесь, пишет Военная хроника. Косвенно это говорит о том, что делать очередную крепость ВСУ не намерены.

Сейчас российская армия продолжает давить на запад. Последние две недели ВСУ пытались активно «огрызаться», но в районе Ивановки, Синьковки, Тимовки, Кисловки и Котляровки это ни к чему не привело. Часть украинских позиций утеряна.

Для мелких бросков ВСУ здесь используют небольшие силы — до одной-двух рот.

Основные силы украинской армии в этом районе сосредоточены вокруг железнодорожной станции Заосколье в левобережной части Купянска. Вокруг неё находятся три крупных завода — Купянский комбикормовый комбинат, мясокомбинат и купянский молочный комбинат. Вокруг этих объектов украинская армия оборудовала склады и казармы.

Украинские силы в открытую скапливаются как вокруг комбинатов, так и под расположенной южнее станцией Купянск-Сортировочный. Как только в этом районе фиксируется движение, по окрестностям наносятся точечные удары.

RT ранее опубликовал эксклюзивное видео с Купянского направления, на котором показан стрелковый бой российских военных с украинской пехотой.