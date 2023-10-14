WSJ: российские дроны и планирующие бомбы доставляют ВСУ много проблем
«Солдаты сказали, что особой проблемой оказались воздушные дроны», — говорится в материале.
Отмечается, что Россия использует корректируемые бомбы для ударов по войскам на линии фронта и по скоплениям ВСУ в тылу.
Также издание сообщает об отсутствии у российской армии проблем с боеприпасами.
Ранее начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов признал, что планы Вооружённых сил Украины «выбились из графика».
В Киеве заявили, что провал контрнаступления ВСУ связан с долгими поставками оружия со стороны стран Запада.