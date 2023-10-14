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WSJ: российские дроны и планирующие бомбы доставляют ВСУ много проблем

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Российская армия начинает более массово применять новое оружие, особые проблемы ВСУ доставляют дроны и планирующие бомбы, сообщает издание The Wall Street Journal.

«Солдаты сказали, что особой проблемой оказались воздушные дроны», — говорится в материале.

Отмечается, что Россия использует корректируемые бомбы для ударов по войскам на линии фронта и по скоплениям ВСУ в тылу.

Также издание сообщает об отсутствии у российской армии проблем с боеприпасами.

Ранее начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов признал, что планы Вооружённых сил Украины «выбились из графика».

В Киеве заявили, что провал контрнаступления ВСУ связан с долгими поставками оружия со стороны стран Запада.

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