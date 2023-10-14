New Republic: возможность избрания президентом США республиканца тревожит ВСУ
«Любой на фронте, читающий англоязычные СМИ и следящий за выборами в США или новостями о финансировании, в курсе, что республиканцы, вероятнее всего, хотят закрутить гайки», — сказал наёмник.
По его словам, победа на выборах экс-президента США Дональда Трампа станет для ВСУ большой проблемой.
Он отметил, что у армии Украины есть цели, которые невозможно выполнить без военной помощи.
Ранее в El Mundo заявили, что Владимир Зеленский боится, что США могут переключиться на помощь Израилю.
Также американский журналист Стивен Гарднер выразил мнение, что США опасаются истощающей войны на два фронта из-за ситуаций с Украиной и Израилем.