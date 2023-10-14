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New Republic: возможность избрания президентом США республиканца тревожит ВСУ

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Читающие англоязычные СМИ украинские военные понимают, что избрание республиканца на пост президента США может привести к окончанию военной помощи для Украины, рассказал находящийся на службе ВСУ американский наёмник в интервью New Republic.

«Любой на фронте, читающий англоязычные СМИ и следящий за выборами в США или новостями о финансировании, в курсе, что республиканцы, вероятнее всего, хотят закрутить гайки», — сказал наёмник.

По его словам, победа на выборах экс-президента США Дональда Трампа станет для ВСУ большой проблемой.

Он отметил, что у армии Украины есть цели, которые невозможно выполнить без военной помощи.

Ранее в El Mundo заявили, что Владимир Зеленский боится, что США могут переключиться на помощь Израилю.

Также американский журналист Стивен Гарднер выразил мнение, что США опасаются истощающей войны на два фронта из-за ситуаций с Украиной и Израилем.

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