СЦКК ДНР: ВС Украины выпустили по Макеевке четыре снаряда

ВСУ обстреляли Макеевку, выпустив по городу четыре снаряда натовского калибра 155 мм.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:45 — населённый пункт Архангельское — населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район). Выпущено два снаряда калибром 155 мм», — сообщает ведомство в Telegram.

Кроме того, ВСУ выпустили два снаряда калибром 155 мм по Макеевке в 22:30.

Ранее мужчина пострадал при обстреле ВСУ населённого пункта Весёлое в Ясиноватском районе ДНР.