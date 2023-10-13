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Путин: нет проблем, мешающих заключению мирного договора между Баку и Ереваном

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Нет проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора между Баку и Ереваном, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Я просто не вижу никаких проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора сейчас после событий в Карабахе», — отметил глава государства.

По его словам, есть вопросы чисто технического характера, связанные с границей.

При доброй воле с обеих сторон это всё можно решить, добавил Путин.

По словам российского лидера, Россия выражает свою готовность организовать переговоры в Москве между Азербайджаном и Арменией для урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что вопрос заключения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией остаётся актуальным.

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