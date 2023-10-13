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Путин: Карабах стал частью Азербайджана после признания этого статуса Арменией

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Президент России Владимир Путин заявил, что Нагорный Карабах окончательно стал частью Азербайджана не сейчас, а после признания этого статуса Арменией в прошлом году.

«В прошлом году в Праге руководство Армении эту тему закрыло и сказало: Карабах — это часть Азербайджана... Всё, тема закрыта», — сказал президент.

Путин уточнил, что власти Армении обозначили количество квадратных километров и сослались на договор 1991 года, когда госграницы бывших союзных республик определялись по границам, которые сложились в Советском Союзе.

По словам российского лидера, Россия выражает свою готовность организовать переговоры в Москве между Азербайджаном и Арменией для урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

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