Путин: Карабах стал частью Азербайджана после признания этого статуса Арменией

Президент России Владимир Путин заявил, что Нагорный Карабах окончательно стал частью Азербайджана не сейчас, а после признания этого статуса Арменией в прошлом году.

«В прошлом году в Праге руководство Армении эту тему закрыло и сказало: Карабах — это часть Азербайджана... Всё, тема закрыта», — сказал президент.

Путин уточнил, что власти Армении обозначили количество квадратных километров и сослались на договор 1991 года, когда госграницы бывших союзных республик определялись по границам, которые сложились в Советском Союзе.

По словам российского лидера, Россия выражает свою готовность организовать переговоры в Москве между Азербайджаном и Арменией для урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха.