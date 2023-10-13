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Марочко заявил о снижении интенсивности обстрелов ВСУ на Донецком направлении

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Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины немного снизили интенсивность обстрелов на Донецком направлении.
Марочко заявил о снижении интенсивности обстрелов ВСУ на Донецком направлении
  • AP
  • © Libkos

Его слова приводит РИА Новости.

«На линии фронта Клещеевка — Курдюмовка ВСУ немного снизили интенсивность артиллерийских обстрелов», — сказал Марочко.

По его словам, это касается как западных образцов артиллерийских систем, так и советских.

Марочко уточнил, что ранее на этом направлении украинская армия не жалела боеприпасов и вела хаотичные обстрелы.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска на Донецком направлении отразили десять атак ВСУ и теробороны у Андреевки, Клещеевки, Красногоровки, Курдюмовки.

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