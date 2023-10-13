Марочко заявил о снижении интенсивности обстрелов ВСУ на Донецком направлении
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Его слова приводит РИА Новости.
«На линии фронта Клещеевка — Курдюмовка ВСУ немного снизили интенсивность артиллерийских обстрелов», — сказал Марочко.
По его словам, это касается как западных образцов артиллерийских систем, так и советских.
Марочко уточнил, что ранее на этом направлении украинская армия не жалела боеприпасов и вела хаотичные обстрелы.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска на Донецком направлении отразили десять атак ВСУ и теробороны у Андреевки, Клещеевки, Красногоровки, Курдюмовки.