Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины немного снизили интенсивность обстрелов на Донецком направлении.

Его слова приводит РИА Новости.

«На линии фронта Клещеевка — Курдюмовка ВСУ немного снизили интенсивность артиллерийских обстрелов», — сказал Марочко.

По его словам, это касается как западных образцов артиллерийских систем, так и советских.

Марочко уточнил, что ранее на этом направлении украинская армия не жалела боеприпасов и вела хаотичные обстрелы.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска на Донецком направлении отразили десять атак ВСУ и теробороны у Андреевки, Клещеевки, Красногоровки, Курдюмовки.