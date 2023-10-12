Экс-агент ЦРУ Макговерн: США должны будут решать с Путиным вопрос Украины
- РИА Новости
Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Dialogue works.
Как отметил Макговерн, Вашингтону повезло иметь дело с таким умным и сдержанным человеком, как Путин.
«Когда придёт время, по крайней мере в отношении Украины, придётся решать это с ним. Это ключевой момент», — сказал он.
Экс-агент также обратил внимание, что в ходе своего выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер чётко дал понять, что Россия не намерена подчиняться западному диктату.
Ранее Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что США подтолкнут Украину к переговорам даже без участия Владимира Зеленского.
Издание Asia Times писало, что Украине необходимо заключить мирное соглашение с Россией, пока у Киева есть такая возможность.