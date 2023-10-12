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Экс-агент ЦРУ Макговерн: США должны будут решать с Путиным вопрос Украины

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Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что власти Соединённых Штатов должны будут решать вопрос по урегулированию ситуации вокруг Украины именно с президентом России Владимиром Путиным.
Экс-агент ЦРУ Макговерн: США должны будут решать с Путиным вопрос Украины
  • РИА Новости

Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Dialogue works.

Как отметил Макговерн, Вашингтону повезло иметь дело с таким умным и сдержанным человеком, как Путин.

«Когда придёт время, по крайней мере в отношении Украины, придётся решать это с ним. Это ключевой момент», — сказал он.

Экс-агент также обратил внимание, что в ходе своего выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер чётко дал понять, что Россия не намерена подчиняться западному диктату.

Ранее Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что США подтолкнут Украину к переговорам даже без участия Владимира Зеленского.

Издание Asia Times писало, что Украине необходимо заключить мирное соглашение с Россией, пока у Киева есть такая возможность.

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