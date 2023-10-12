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После падения БПЛА на частный дом в Белгороде начался сильный пожар

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После падения беспилотника на частный дом в Белгороде начался сильный пожар. Об этом RT рассказала местная жительница Инна.

По её словам, горел не только этот дом, но и крыша соседнего.

Пепел после пожара поднялся в воздух и его так разнесло, что «весь район съехался посмотреть, что произошло: думали, что снег пошёл», рассказала Инна.

Её муж и соседи помогли вытащить пострадавших Хайбара Акифи и Олесю. Женщина кричала, что в доме родители и дети.

В результате родители Олеси, а также маленькая дочь пары погибли. Супруги в данный момент находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате падения обломков беспилотника на частный дом в Белгороде погиб маленький ребёнок.

Шахсултан Акифи, дедушка маленькой девочки, которая погибла из-за падения украинского беспилотника на частный дом в Белгороде, рассказал RT, что находится сейчас в Москве и узнал о трагедии по телефону.

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