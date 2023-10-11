Водитель-механик Пикачу рассказал о своей службе на Запорожском направлении

Водитель-механик с позывным Пикачу рассказал, как помог справиться с сильным пожаром после обстрела ВСУ посадки вблизи позиций российских артиллеристов на Запорожском направлении.

Огонь быстро распространялся из-за сильного ветра, потушить его никак не выходило. Тогда командир сказал Пикачу использовать БТР, рассказал боец военкору RT Станиславу Обищенко.

«Ничего не видно, всё белое, дым, задыхаешься... Справился, задачу выполнили, потушили», — сказал он.

Военный также рассказал, что пришёл на службу по контракту по своему решению. Жена не сразу согласилась с этим, но на второй-третий день уже приняла это «более лояльно».

«В военкомат приезжала, провожала меня. На данный момент всё хорошо», — отметил мужчина.

Дома его ждут супруга и сын, отметил он.

«Меня поддерживает и выбор мой», — добавил Пикачу.

Ранее военкор RT Обищенко рассказал историю о двух братьях-артиллеристах, которые уже почти год воюют вместе против украинской армии на Запорожском направлении.

На СВО призывали одного из них, но поехать решили вместе. Один из братьев — наводчик гаубицы Д-20 с позывным Курд — рассказал, что рядом с родным человеком на линии фронта безопаснее.