ВСУ потеряли более 50 военнослужащих на Херсонском направлении
- AP
«В результате огневого поражения потери противника за сутки составили более 50-ти украинских военнослужащих и 12 автомобилей», — говорится в сообщении Минобороны России.
Кроме того, в районе Давыдова Брода в Херсонской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения объединённой группировки войск ВСУ «Херсон».
Также Вооружённые силы России за сутки отразили четыре атаки штурмовых отрядов украинской армии в районе населённого пункта Лиман Первый Харьковской области.