Российские войска уничтожили за сутки более 50 украинских военнослужащих и 12 автомобилей на Херсонском направлении.

«В результате огневого поражения потери противника за сутки составили более 50-ти украинских военнослужащих и 12 автомобилей», — говорится в сообщении Минобороны России.

Кроме того, в районе Давыдова Брода в Херсонской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения объединённой группировки войск ВСУ «Херсон».

Также Вооружённые силы России за сутки отразили четыре атаки штурмовых отрядов украинской армии в районе населённого пункта Лиман Первый Харьковской области.