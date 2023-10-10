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ВСУ потеряли более 50 военнослужащих на Херсонском направлении

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Российские войска уничтожили за сутки более 50 украинских военнослужащих и 12 автомобилей на Херсонском направлении.
ВСУ потеряли более 50 военнослужащих на Херсонском направлении
  • AP

«В результате огневого поражения потери противника за сутки составили более 50-ти украинских военнослужащих и 12 автомобилей», — говорится в сообщении Минобороны России.

Кроме того, в районе Давыдова Брода в Херсонской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения объединённой группировки войск ВСУ «Херсон».

Также Вооружённые силы России за сутки отразили четыре атаки штурмовых отрядов украинской армии в районе населённого пункта Лиман Первый Харьковской области.

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