ВС России за сутки отразили четыре атаки штурмовиков ВСУ в Харьковской области
Вооружённые силы России за сутки отразили четыре атаки штурмовых отрядов украинской армии в районе населённого пункта Лиман Первый в Харьковской области.
- РИА Новости
Об этом информирует Министерство обороны России.
Накануне сообщалось, что российские войска в ходе боестолкновений на Купянском направлении фронта ликвидировали около 170 военнослужащих украинской армии.
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