ВС России за сутки отразили четыре атаки штурмовиков ВСУ в Харьковской области

Вооружённые силы России за сутки отразили четыре атаки штурмовых отрядов украинской армии в районе населённого пункта Лиман Первый в Харьковской области.

РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны России. Накануне сообщалось, что российские войска в ходе боестолкновений на Купянском направлении фронта ликвидировали около 170 военнослужащих украинской армии.