Полковник Макгрегор: государство на западе Украины должно быть нейтральным
«Каким бы ни было государство, которое возникнет в западной части Украины, оно должно быть нейтральным», — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.
По его словам, Россия не позволит США превратить соседнюю страну в плацдарм для нападения на себя.
Он добавил, что новое государство на территории западной Украины не должно иметь стремления вступить в военный союз под эгидой Вашингтона.
Также Макгрегор заявил, что США не смогут воспрепятствовать тому, что Россия освободит Одессу и Харьков.