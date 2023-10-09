Любое государство, которое будет создано на оставшихся территориях Западной Украины, должно иметь нейтральный статус, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Каким бы ни было государство, которое возникнет в западной части Украины, оно должно быть нейтральным», — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.

По его словам, Россия не позволит США превратить соседнюю страну в плацдарм для нападения на себя.

Он добавил, что новое государство на территории западной Украины не должно иметь стремления вступить в военный союз под эгидой Вашингтона.

Также Макгрегор заявил, что США не смогут воспрепятствовать тому, что Россия освободит Одессу и Харьков.