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Глава Минобороны Украины сообщил нидерландскому коллеге о потребностях ВСУ

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Министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе телефонного разговора с коллегой из Нидерландов Кайсой Оллонгрен сообщил о потребностях украинских войск на передовой.
Глава Минобороны Украины сообщил нидерландскому коллеге о потребностях ВСУ
  • AP

Умеров рассказал, что Киеву срочно необходимы средства противовоздушной обороны, дальнобойные ракеты, а также артиллерия. Кроме того, министр пригласил коллегу посетить Украину.

«Буду рад встретиться с министром Оллонгрен во время встречи в формате «Рамштайн» и пригласил посетить Украину в ближайшее время», — написал Умеров в Telegram.

Ранее в НАТО признали, что запросы Украины по оружию превышают возможности альянса.

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