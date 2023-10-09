Глава Минобороны Украины сообщил нидерландскому коллеге о потребностях ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе телефонного разговора с коллегой из Нидерландов Кайсой Оллонгрен сообщил о потребностях украинских войск на передовой.

Умеров рассказал, что Киеву срочно необходимы средства противовоздушной обороны, дальнобойные ракеты, а также артиллерия. Кроме того, министр пригласил коллегу посетить Украину.

«Буду рад встретиться с министром Оллонгрен во время встречи в формате «Рамштайн» и пригласил посетить Украину в ближайшее время», — написал Умеров в Telegram.

Ранее в НАТО признали, что запросы Украины по оружию превышают возможности альянса.