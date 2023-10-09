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Сенатор Джабаров: Кулеба как министр иностранных дел давно себя скомпрометировал

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Ангелина Шурпина
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, который пригрозил «неприятным разговором» тем, кто предложит ему обсудить вопросы территориальных уступок в рамках возможных переговоров с Россией.
Сенатор Джабаров: Кулеба как министр иностранных дел давно себя скомпрометировал
  • Gettyimages.ru

«Я считаю, что Кулеба как министр иностранных дел давно себя скомпрометировал, поэтому все его высказывания не стоят ломаного гроша», — заявил сенатор.

По его мнению, когда настанет время переговоров, Дмитрия Кулебы «просто не будет» за столом со стороны Украины.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пригрозил «неприятным разговором» тем, кто предложит ему обсудить вопросы территориальных уступок в рамках возможных переговоров с Россией.

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