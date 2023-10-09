Киев уверен, что речи о членстве других стран в ЕС не будет без итога по Украине
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Такое мнение высказала украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью «РБК-Украина».
Как сообщило РИА Новости, она отметила, что каждая страна, которая входит в Европейский союз, осознаёт, что разговоры о других государствах-кандидатах не начнутся до объявления итогов по присоединению Украины к объединению.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что если в ЕС готовы принять к себе украинскую экономику, то флаг им в руки.