Узнать больше

Киев уверен, что речи о членстве других стран в ЕС не будет без итога по Украине

Короткая ссылка
Проведение переговоров касательно присоединения других стран к Евросоюзу не начнётся, пока не будет решён вопрос насчёт вступления Украины.
Киев уверен, что речи о членстве других стран в ЕС не будет без итога по Украине
  • Gettyimages.ru

Такое мнение высказала украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью «РБК-Украина».

Как сообщило РИА Новости, она отметила, что каждая страна, которая входит в Европейский союз, осознаёт, что разговоры о других государствах-кандидатах не начнутся до объявления итогов по присоединению Украины к объединению.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что если в ЕС готовы принять к себе украинскую экономику, то флаг им в руки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить