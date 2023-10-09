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Марочко: ВСУ на Купянском направлении не дают отступать, несмотря на потери

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Командование ВСУ, несмотря на большие потери, не даёт украинским солдатам отступать на Купянском направлении.
Марочко: ВСУ на Купянском направлении не дают отступать, несмотря на потери
  • © AP Photo / Alex Babenko

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

По его словам, командование не разрешало бойцам ВСУ покидать позиции, «невзирая на утрату боеспособности обороняющихся подразделений ВФУ».

Ранее Марочко заявил, что интенсивность ударов артиллерии и авиации Вооружённых сил России по ВСУ на Краснолиманском направлении возросла на всём участке фронта.

Командир отряда «Барс-9» Западной группировки войск с позывным Медведь заявил, что контрнаступление украинских войск в районе Купянска закончилось.

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