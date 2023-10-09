Марочко: ВСУ на Купянском направлении не дают отступать, несмотря на потери
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Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.
По его словам, командование не разрешало бойцам ВСУ покидать позиции, «невзирая на утрату боеспособности обороняющихся подразделений ВФУ».
Ранее Марочко заявил, что интенсивность ударов артиллерии и авиации Вооружённых сил России по ВСУ на Краснолиманском направлении возросла на всём участке фронта.
Командир отряда «Барс-9» Западной группировки войск с позывным Медведь заявил, что контрнаступление украинских войск в районе Купянска закончилось.