Капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо высказал мнение, что Вашингтон отправил бы в отставку Владимира Зеленского, если бы он выступил за переговоры и мир с Россией.

Об этом Хо заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По мнению экс-морпеха, Соединённые Штаты и Североатлантический альянс не позволили Украине заключить мирное соглашение с Россией.

Как отметил Хо, если бы Зеленский выступил за переговоры и заключение мира с Москвой, его могли бы «убрать».

«Долгая история зависимых от США государств показывает: вас могут убрать, если вы их разозлите, без сомнений. Возможно, Зеленского убрали бы в результате переворота», — объяснил он.

Ранее журналист Марк Темницкий выразил мнение, что, если ВС Украины не добьются успеха в рамках контрнаступления до конца года, мирное соглашение будет заключено на выгодных для России условиях.