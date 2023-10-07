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Экс-морпех США Хо: Вашингтон убрал бы Зеленского за переговоры с Россией

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Капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо высказал мнение, что Вашингтон отправил бы в отставку Владимира Зеленского, если бы он выступил за переговоры и мир с Россией.
Экс-морпех США Хо: Вашингтон убрал бы Зеленского за переговоры с Россией
  • globallookpress.com
  • © Ukraine Presidency

Об этом Хо заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По мнению экс-морпеха, Соединённые Штаты и Североатлантический альянс не позволили Украине заключить мирное соглашение с Россией.

Как отметил Хо, если бы Зеленский выступил за переговоры и заключение мира с Москвой, его могли бы «убрать».

«Долгая история зависимых от США государств показывает: вас могут убрать, если вы их разозлите, без сомнений. Возможно, Зеленского убрали бы в результате переворота», — объяснил он.

Ранее журналист Марк Темницкий выразил мнение, что, если ВС Украины не добьются успеха в рамках контрнаступления до конца года, мирное соглашение будет заключено на выгодных для России условиях.

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