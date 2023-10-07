Экс-агент MI6 Крук допустил, что украинский конфликт может завершиться зимой
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Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По словам экс-агента, ситуация в зоне конфликта в данный момент разрушается.
«И если не будет финансирования, то, как мне кажется... нынешний этап конфликта подойдёт к концу этой зимой», — отметил Крук.
По его словам, украинская армия сталкивается с дефицитом резервов живой силы и вооружения. Кроме того, погодные условия в скором времени затруднят продвижение украинской пехоты.
Ранее в CNN заявили, что погодные условия могут быть серьёзным препятствием для контрнаступления ВСУ.