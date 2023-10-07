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Рядового представили к званию Героя России посмертно за бой у Новомайорского

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Министр обороны России Сергей Шойгу представил к званию Героя России посмертно рядового Дмитрия Егорова за бой с ВСУ у Новомайорского в ДНР.
Рядового представили к званию Героя России посмертно за бой у Новомайорского
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны.

«Шойгу представил рядового 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова с позывным Сунтар к званию Героя Российской Федерации (посмертно)», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о героическом бое российских бойцов в районе Урожайного.

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