Рядового представили к званию Героя России посмертно за бой у Новомайорского

Министр обороны России Сергей Шойгу представил к званию Героя России посмертно рядового Дмитрия Егорова за бой с ВСУ у Новомайорского в ДНР.

РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны. «Шойгу представил рядового 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова с позывным Сунтар к званию Героя Российской Федерации (посмертно)», — говорится в сообщении. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о героическом бое российских бойцов в районе Урожайного.