Рядового представили к званию Героя России посмертно за бой у Новомайорского
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
«Шойгу представил рядового 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова с позывным Сунтар к званию Героя Российской Федерации (посмертно)», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о героическом бое российских бойцов в районе Урожайного.