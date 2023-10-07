Экс-разведчик ВС США Риттер: украинцам стоит молиться о победе ВС России

Бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что украинцам стоит молиться о победе российских военных.

«Дай Бог здоровья российской армии, которая, видимо, является единственным настоящим защитником Украины», — написал он в соцсети X.

Ранее стало известно, что ВС России заняли более десяти опорных пунктов ВСУ на Южно-Донецком направлении.