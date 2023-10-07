Экс-разведчик ВС США Риттер: украинцам стоит молиться о победе ВС России
Бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что украинцам стоит молиться о победе российских военных.
- РИА Новости
«Дай Бог здоровья российской армии, которая, видимо, является единственным настоящим защитником Украины», — написал он в соцсети X.
Ранее стало известно, что ВС России заняли более десяти опорных пунктов ВСУ на Южно-Донецком направлении.
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