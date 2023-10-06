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В Киеве намерены изъять более 800 единиц движимого имущества России

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Украинский кабмин одобрил проект указа Владимира Зеленского об изъятии более 800 единиц российского движимого имущества.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минэкономики.

«Правительство одобрило проект указа президента Украины о введении в действие решения СНБО (Совета национальной безопасности и обороны. — RT) о принудительном изъятии имущества России и её резидентов», — сообщило министерство.

По данным документа, Киев намерен изъять порядка 500 вагонов, платформ, цистерн, более 300 грузовых и легковых автомобилей, строительную технику и другое. Также предлагается конфисковать семь самолётов МиГ-25 ВКС России, которые пойдут на запчасти к боевым самолётам ВСУ.

Ранее посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что Украина незаконно конфисковала белорусское имущество на сумму $1 млрд после того, как началась спецоперация.

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