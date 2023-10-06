Майя Санду заявила о попытках «команды Пригожина» свергнуть её
- Gettyimages.ru
«По имеющейся у нас информации, это был план, подготовленный командой [Пригожина]», — сказала Санду, не приведя подробностей и доказательств.
По словам молдавского лидера, «они хотели спровоцировать антиправительственные протесты».
В мае Майя Санду заявила, что Москва весной якобы пыталась «свергнуть» проевропейское правительство в Кишинёве и привести к власти пророссийские силы.
Российский МИД опровергал заявления Санду о том, что у российской стороны есть план по «дестабилизации ситуации» в республике.
Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Запад рассматривает Молдавию на роль следующей Украины. В Москве подчеркнули, что у Кишинёва не просматривается встречной готовности к диалогу с Москвой, выбор сделан в пользу нагнетания антироссийской истерии.