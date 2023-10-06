Источник: Россия не обсуждает вывод своих миротворцев из Нагорного Карабаха

Россия не обсуждает с Азербайджаном и Арменией вывод своих миротворцев из Нагорного Карабаха, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

«Информация в ряде СМИ о том, что делегация Минобороны России обсуждает в Баку или Ереване вывод российского миротворческого контингента из Карабаха, не соответствует действительности», — сказали агентству.

Как уточнил собеседник, речь идёт о плановых контактах по вопросам текущей деятельности российского миротворческого контингента.

5 октября российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в трёх районах Карабаха.

Президент России Владимир Путин обратил внимание на ограниченность прав миротворцев в этом регионе. По его словам, они заключались в наблюдении за соблюдением прекращения огня.