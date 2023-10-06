Yandex Go обсуждает с налоговым комитетом Узбекистана тему локализации

Компания Yandex Go продолжает работать на территории Узбекистана в штатном режиме, руководство ведёт переговоры с налоговым комитетом по теме локализации.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса.

«Мы находимся в диалоге с налоговым комитетом по теме локализации и совместно занимаемся совершенствованием рыночной практики. Фискальные чеки в онлайн-сервисах заказа поездок — это новый для рынка и трудоёмкий процесс с точки зрения интеграции», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что компания является первой платформой в Узбекистане, которая проводит сотрудничество с Государственным налоговым комитетом по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что Налоговый комитет Узбекистана потребовал от Yandex Go зарегистрироваться в качестве налогового резидента в стране, либо сервис может быть заблокирован.