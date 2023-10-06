Yandex Go обсуждает с налоговым комитетом Узбекистана тему локализации
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса.
«Мы находимся в диалоге с налоговым комитетом по теме локализации и совместно занимаемся совершенствованием рыночной практики. Фискальные чеки в онлайн-сервисах заказа поездок — это новый для рынка и трудоёмкий процесс с точки зрения интеграции», — говорится в заявлении.
Также отмечается, что компания является первой платформой в Узбекистане, которая проводит сотрудничество с Государственным налоговым комитетом по этому вопросу.
Ранее сообщалось, что Налоговый комитет Узбекистана потребовал от Yandex Go зарегистрироваться в качестве налогового резидента в стране, либо сервис может быть заблокирован.