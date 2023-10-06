В освобождённой части Харьковской области заявили об увеличении обстрелов ВСУ

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в освобождённой от ВСУ части региона ситуация остаётся напряжённой, а противник увеличил количество ударов.

По его словам, в результате атак киевского режима в области есть пострадавшие и жертвы среди мирных граждан. Например, на прошлой неделе от большого числа осколочных ранений скончался житель села Ольшана.

«Силами администрации и при поддержке наших военнослужащих помогаем людям покинуть опасные районы области и выехать в безопасное место. За сентябрь с такой просьбой в нашу администрацию обратились более 30 человек», — написал Ганчев в своём Telegram.

Ранее он сообщил, что ВСУ копают траншеи в центрах городов Харьковской области.