В освобождённой части Харьковской области заявили об увеличении обстрелов ВСУ
- РИА Новости
По его словам, в результате атак киевского режима в области есть пострадавшие и жертвы среди мирных граждан. Например, на прошлой неделе от большого числа осколочных ранений скончался житель села Ольшана.
«Силами администрации и при поддержке наших военнослужащих помогаем людям покинуть опасные районы области и выехать в безопасное место. За сентябрь с такой просьбой в нашу администрацию обратились более 30 человек», — написал Ганчев в своём Telegram.
Ранее он сообщил, что ВСУ копают траншеи в центрах городов Харьковской области.