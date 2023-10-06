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Россиянин умер на борту самолёта, летевшего из Москвы в Ташкент

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Россиянин умер на борту самолёта Uzbekistan Airways, который направлялся из Москвы в Ташкент.
Россиянин умер на борту самолёта, летевшего из Москвы в Ташкент
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе АО Uzbekistan Airports.

Рейс Uzbekistan Airways HY-604 в 14:59 мск вынужденно сел в аэропорту Ургенча, экипаж самолёта принял решение следовать на запасной аэродром из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.

«Однако он скончался на борту судна до посадки», — сказали в компании.

Скончавшийся — гражданин России 1978 года рождения.

Следователи ранее заинтересовались инцидентом на борту самолёта Бангкок — Москва, в ходе которого пассажир нанёс удары вилкой другому пассажиру.

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