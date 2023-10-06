Вдова штурмана, погибшего из-за Кузьминова, надеется, что предателя найдут и убьют

Вдова штурмана Хушбахта Турсунова, который погиб из-за предательства лётчика Максима Кузьминова, выразила надежду, что виновника гибели её мужа «найдут и убьют».

«И пусть он тоже помучается в своей жизни, как мы мучаемся из-за него», — сказала она.

По её словам, Турсунов был добрым и отзывчивым человеком, а также любящим отцом.

Прощание с погибшим штурманом прошло 6 октября в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что RT нашёл родного отца лётчика-предателя Максима Кузьминова. Мужчина винит мать Кузьминова в том, что тот совершил предательство, угнав вертолёт на Украину.

До этого стало известно, что уголовное дело в отношении Кузьминова, который угнал российский вертолёт Ми-8 на Украину, будет вести ФСБ.

Сам Кузьминов на Украине дал пресс-конференцию, на которой рассказал, что вместе с ним были ещё двое членов экипажа, не знавших о плане побега. После посадки вертолёта на территории Украины они не захотели сдаваться. Кузьминов, сидевший перед журналистами в футболке с украинским гербом, заявил, что их, «возможно, ликвидировали».

Погибшие российские военные, которые находились в вертолёте, — 28-летний бортовой механик Никита Кирьянов и лётчик-штурман Хушбахт Турсунов.