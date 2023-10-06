Депутаты Рады устроили перепалку и потасовку на фоне траура

Депутаты Верховной рады Николай Тищенко и Алексей Гончаренко устроили потасовку на фоне объявленного траура в Харьковской области.

Отмечается, что Тищенко напомнил Гончаренко о его поддержке развития русского языка во время работы в Одесском облсовете, а также попросил удалить его из сессионного зала.

В ответ на это Гончаренко стал снимать оппонента на телефон на селфи-палке, а депутат Михаил Радуцкий попытался выбить её из рук Гончаренко.

Ранее депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что собрано достаточное количество подписей в поддержку законопроекта о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви.