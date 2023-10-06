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Депутаты Рады устроили перепалку и потасовку на фоне траура

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Депутаты Верховной рады Николай Тищенко и Алексей Гончаренко устроили потасовку на фоне объявленного траура в Харьковской области.
Депутаты Рады устроили перепалку и потасовку на фоне траура
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что Тищенко напомнил Гончаренко о его поддержке развития русского языка во время работы в Одесском облсовете, а также попросил удалить его из сессионного зала.

В ответ на это Гончаренко стал снимать оппонента на телефон на селфи-палке, а депутат Михаил Радуцкий попытался выбить её из рук Гончаренко.

Ранее депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что собрано достаточное количество подписей в поддержку законопроекта о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви.

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