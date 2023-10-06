МО России: 13 диверсантов ВСУ уничтожили при попытке высадки в Крыму 4 октября

В ходе попытки высадки украинского десанта на крымском побережье 4 октября морской авиацией Черноморского флота были уничтожены 13 диверсантов ВСУ.

Об этом информирует Министерство обороны России.

Отмечается, что также были уничтожены два плавсредства украинской армии.

Ранее пленный украинский диверсант рассказал, что пытавшаяся проникнуть в Крым ДРГ состояла из 16 человек.

Утром 4 октября в Минобороны России сообщили, что в северо-западной части акватории Чёрного моря самолёты ВКС России пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ.