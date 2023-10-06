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МО России: 13 диверсантов ВСУ уничтожили при попытке высадки в Крыму 4 октября

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В ходе попытки высадки украинского десанта на крымском побережье 4 октября морской авиацией Черноморского флота были уничтожены 13 диверсантов ВСУ.
МО России: 13 диверсантов ВСУ уничтожили при попытке высадки в Крыму 4 октября
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует Министерство обороны России.

Отмечается, что также были уничтожены два плавсредства украинской армии.

Ранее пленный украинский диверсант рассказал, что пытавшаяся проникнуть в Крым ДРГ состояла из 16 человек.

Утром 4 октября в Минобороны России сообщили, что в северо-западной части акватории Чёрного моря самолёты ВКС России пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ.

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